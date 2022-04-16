الخزعلي: شعبنا يرفض بخس حق المكون الأكبر عن دوره السياسي

2022/04/16 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم السبت، أن الشعب العراقي يرفض بخس حق المكون الأكبر عن دوره السياسي، وفيما رفض مد أنبوب الفاو العقبة النفطي، أكد أنه “يصب بخدمة الكيان الصهيوني”.

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