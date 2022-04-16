ليفربول يهزم السيتي ويتأهل لنهائي الكأس

2022/04/16 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل ليفريول إلى نهائي كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه، السبت، على مانشستر سيتي 3-2 في نصف النهائي على ملعب ويمبلي.

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