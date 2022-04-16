ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثلاثية ويصعد لنهائي كأس إنجلترا

2022/04/16 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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حجز نادي ليفربول مقعده في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه اليوم السبت على مانشستر سيتي 3-2، في مباراة احتضنها ملعب "ويمبلي" في لندن.

وتناوب على تسجيل ثلاثية ليفربول، إبراهيما كوناتي في الدقيقة 8، وساديو ماني (ثنائية)، في الدقيقتين 17 و45، بينما أحرز جاك غراليش، وبرنارد سيلفا هدفي "السيتي"، في الدقيقتين 47، و90.

وينتظر ليفربول في النهائي، الفائز من المباراة الثانية في الدور نصف النهائي التي ستجمع غدا الأحد بين تشيلسي وكريستال بالاس.

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