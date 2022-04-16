استشهاد وإصابة جنديين بإنفجار عبوة ناسفة في ديالى

2022/04/16 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى افاد مصدر امني، اليوم السبت، باستشهاد واصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت اثناء محاولة تفكيكها في أطراف ناحية قرة تبة شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "الانفجار تسبب باستشهاد جندي واصابة اخر".

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