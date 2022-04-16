بالصور.. القوات الأمنية تغلق الكرادة

2022/04/16 | 21:06 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لقيام القوات الأمنية باغلاق منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية اغلقت الكرادة داخل سايدين مع انتشار عجلات الاتحادية عند كل شارع فرعي".

وأضاف أن "هذا الاجراء جاء ضمن الخطة الامنية تحسبا من وقوع اي طارئ".

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