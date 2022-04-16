2022/04/16 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 15 شخصاً في حادثي سير منفصلين بالحلة والرطبة الحلة – الزمان الرمادي- الزمان ارتفع عدد ضحايا حادثي سير مروري في الحلة والرطبة الى وفاة 15 شخصا بينهم منتسبين بطبابة الحشد ومعلمين ومحاضرين مجانيين.وقال مصدر طبي ان (عدد ضحايا حادث السير في بابل ارتفع إلى 14 شخصاً، فضلاً عن شخصين هما بحالة خطرة في […]

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