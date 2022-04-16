2022/04/16 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: لا تغيير بموعد إمتحانات الصفوف غير المنتهية بغداد – ساري تحسين أكدت وزارة التربية، أنه لا تغيير بالمواعيد اجراء امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية والثانوية على ما حددته اللجنة الدائمة للامتحانات.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (موعد امتحانات المراحل غير المنتهية للدراسة الابتدائية سيكون في التاسع من ايار المقبل ، في ما […]

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