2022/04/16 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غليان شعبي من الإستخفافً بديانة وعقيدة المسلمين ردود غاضبة تطالب بإستدعاء السفير السويدي على خلفية حرق القرآن بغداد – فائز جواد ستكهولوم – الزمان طالب النائب عن الكتلة الصدرية علي حسين الساعدي ،وزارة الخارجية باستدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج على ما وصفه شديدة اللهجة ، بعد قيام الاشخاص بحرق القرآن ، مؤكدا ان هذا […]

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