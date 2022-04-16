2022/04/16 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالبات بكسر الجمود والركون لحوار غير مشروط يفك عقدة الإنسداد الشارع يخرج عن صمته ويتوعّد بتصعيد إحتجاجي على تأخر تشكيل الحكومة بغداد – قصي منذر توعد متظاهرون في بغداد ومحافظات اخرى ، بتصعيد احتجاجي مرتقب على مماطلة القوى والتيارات السياسية،حسم موضوع تشكيل الحكومة التي تجاوز عدم اختيارها المددة الدستورية ،جراء تعنت الاطراف بمواقفها دون مراعاة […]

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