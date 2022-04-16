السياسي والاسطوري في اقتحام المسجد الاقصى - نهاد ابو غوش

2022/04/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش التصعيد الإسرائيلي الحالي واقتحام المسجد الأقصى المبارك فجر يوم الجمعة الثانية من رمضان (15/4/2022) ياتي في سياق التصعيد الشامل ضد الشعب الفلسطيني والذي أوقع خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 45 شهيدا نصفهم استشهدوا خلال الاسبوعين الأخيرين فقط، ضمن العملية التي أسمتها إسرائيل (كاسر الأمواج).وتركز التصعيد في محافظات شمال الضفة الغربية وخاصة جنين، ولكنه شمل ايضا محافظة رام الله في الوس ......





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