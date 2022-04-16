وحدة الخالق ووحدة المخلوق ح1 - عباس علي العلي

2022/04/16 | 21:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ }الحجرات13,وبذلك يريد أن يقول الله تعالى مخاطبا كل خلقه أنكم أيها الخلق ما أنتم إلا أبناء آدم وحواء وليس فيكم من هو خارج هذا الوصف فلا تتفاضلوا فيما بينكم على قواعد أنتم ......





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