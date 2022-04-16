2022/04/16 | 21:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إثرث نيوز / أعلنت شرطة البصرة، اليوم السبت، الحصيلة الأمنية لأفواجها خلال الـ72 ساعة الماضية، فيما بينت أنها ألقت القبض على 85 متهما بقضايا مختلفة.

ظهرت المقالة خلال 72 ساعة..



85 متهما في قبضة شرطة البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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