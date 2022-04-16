هاتريك رونالدو يحيي آمال

2022/04/16 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقوة مع مانشستر يونايتد محرزاً الأهداف الثلاثة في فوز فريقه 3-2 على ضيفه نوريتش سيتي، معززاً حظوظ "الشياطين الحمر" بمقعد أوروبي بعد خسارتي منافسيه توتنهام وأرسنال أمام برايتون وساوثمبتون توالياً بالنتيجة نفسها صفر-1، ضمن منافسات المرحلة 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

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