الدفاع الروسية تعلن القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول

2022/04/16 | 21:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على القوات الأوكرانية في ماريوبول.

وقالت الوزارة، إن "خسائر القوات الأوكرانية في ماريوبول بلغت 4000 عنصر"، مبينة أن "الخسائر غير قابلة للتعويض للجيش الأوكراني ".

وأضافت، أن "الخسائر غير القابلة للتعويض التي تكبدها الجيش الأوكراني خلال العملية العسكرية التي تجريها موسكو في هذا البلد بلغت 23367 عنصرا".

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