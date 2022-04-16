فوضى اعلامية غير منضبطة

2022/04/16 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

في ظل الفوضى الخلاقة التي اجتاحت

المشهد العراقي بكافة حيثياته ومنه

الاعلام فتماسست بموجب ذلك الفوضى

الاعلامية الخلاقة التي ادت الى خروج

بعض وسائل الاعلام والسوشيال ميديا عن

اهدافه

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