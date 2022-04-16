عالية نصيف توجه اسئلة برلمانية الى وزير النقل حول عقود ميناء الفاو والإيفاد الى كوريا

2022/04/16 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت النائبة عالية نصيف أسئلة

برلمانية الى وزير النقل بالعقود

الخمسة الخاصة بميناء الفاو الكبير

والتعاقد بشأن التغطية الإعلامية

لمراحل إنجاز الميناء، وأسئلة تتعلق

بإيفاد الوزير ومجموعة من الموظفين الى

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