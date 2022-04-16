على ضِفافِ النصر ..

2022/04/16 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين فرحان

لكَ أنْ تقرَّ عينًا بنصرك، فصاحبُ

الأمر غيرُ مُهملٍ لرعايتك وأنتَ

المُخالِفُ لهواك المُطيعُ لأمرِ

مولاك..

ولكَ أنْ تفخرَ بأبنائِك، فقد أحاطوا

بخيامِ العراقِ ولم يتخذوا من الليلِ

جملً

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