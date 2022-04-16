لحظة القبض على تاجر مخدرات قتل ضابطا (فيديو)

2022/04/16 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على مشاهد حقيقية لعملية نوعية لوكالة الاستخبارات أسفرت عن القاء القبض على متهم خطير بتهمة قتل ضابط شرطة وتجارة المخدرات.

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