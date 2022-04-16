مصدر يكشف سبب الانتشار الأمني المكثف في منطقة الكرادة

2022/04/16 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف مصدر امني، السبت، عن سبب انتشار القوات الأمنية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اغلقت جانبي الطريق الرئيسي في منطقة الكرادة داخل وسط العاصمة مع انتشار عجلات قوات الشرطة الاتحادية عند كل شارع فرعي".

وأضاف ان "الاجراء جاء ضمن الخطة الامنية تحسبا من وقوع أي طارئ".

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