اصيب بفشل كلوي.. وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن “الحوت”

2022/04/16 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، لوفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن “الحوت”.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه توفي نزيل من اهالي محافظة البصرة ويبلغ من العمر 34 عاما ومحكوم بالسجن المؤبد نتيجة ادانته وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)”.واشار […]

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وفاة نزيل محكوم بالمؤبد في سجن “الحوت” أولاً على ايرث نيوز.

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