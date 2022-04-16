2022/04/16 | 21:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 65K7_kXE68I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يهنئ اللامي بمناسبة تجديد انتخابه نقيبا للصحفيين) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يهنئ اللامي بمناسبة تجديد انتخابه نقيبا للصحفيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).