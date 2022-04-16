استخدمت في لقاح كورونا.. مساع للاستفادة من تقنية لتطوير علاج للنوبات القلبية

2022/04/16 | 21:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتتسبب السكتات القلبية في صدمة لعضلة القلب.

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