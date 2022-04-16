الشيوعي العراقي وتيار الفراتين يبحثان سبل حلحلة الازمة الراهنة

2022/04/16 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث الحزب الشيوعي العراقي، وتيار الفراتين، سبل حلحلة الازمة الراهنة، مؤكدين على أهمية تلبية متطلبات المجتمع.وذكر بيان لمكتب الحزي الشيوعي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، اليوم السبت، انه “زار وفد من الحزب الشيوعي العراقي برئاسة الرفيق رائد فهمي، مقر تيار الفراتين، وكان في استقباله أمينه العام النائب محمد شياع السوداني، وبحث الطرفان الأوضاع […]

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