كاميرا ترصد لعبة

2022/04/16 | 21:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أمر أشبه بلعبة “القط والفأر“، عرض المتظاهرون العلم الأوكراني على مبنى السفارة الروسية في واشنطن العاصمة.وردت السفارة بمحاولة موظفيها طمس معالم صورة العلم المعروض بضوء كاشف.فقد كان المتظاهرون يحاولون إبقاء الصورة بعيدة عن الضوء الذي كان يسلط بواسطة موظفي السفارة.استمر هذا العرض لبضع ساعات، حتى استسلم موظفو السفارة.

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