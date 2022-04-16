2022/04/16 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أعرب الدولي البرتغالي مُهاجم فريق مانشستر يونايتد، كرستيانو رونالدو، عن سعادته من الهاتريك الذي سجله في شباك نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أنا سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
وأضاف: “كما قلت من قبل، الإنجازات الفردية تستحق العناء […]
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وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أنا سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز”.
وأضاف: “كما قلت من قبل، الإنجازات الفردية تستحق العناء […]
ظهرت المقالة كرستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد سيقاتل حتى النهاية أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كرستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد سيقاتل حتى النهاية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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