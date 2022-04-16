كرستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد سيقاتل حتى النهاية

2022/04/16 | 21:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعرب الدولي البرتغالي مُهاجم فريق مانشستر يونايتد، كرستيانو رونالدو، عن سعادته من الهاتريك الذي سجله في شباك نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أنا سعيد جدًا بهذا الفوز ولإعادتنا إلى المسار الصحيح في الدوري الإنجليزي الممتاز”.وأضاف: “كما قلت من قبل، الإنجازات الفردية تستحق العناء […]

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