2022/04/16 | 21:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميار لم تكمل عامها الثاني وتعاني من كسر في الجمجمة ونزيف بالدماغ وحروق على جسدها أثار تعذيب والدها لها !!#العراق #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/sXETHWuu8N

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) April 16, 2022

ان حالة الطفلة المعنفة من قبل ذويها ميار بدأت بالتحسن وتعدت مرحلة الخطر بعد حدوث كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ وكذلك أثار تعذيب وحروق على جسدها وأشار الى الطفلة ذات العامين تخضع لمراقبة قسم الشرطة المجتمعية مؤكدا ان والد الطفلة مايزال معتقلا تحت دعوى الاجرام المجتمعي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطفلة ميار.. يعذبها والدها وتدخل المستشفى في حالة خطرة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطفلة ميار.. يعذبها والدها وتدخل المستشفى في حالة خطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).