الدفاع الروسية تعلن تحرير “ماريوبول” بالكامل

2022/04/16 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب “آزوفستال”.وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أثناء موجز عقده مساء اليوم: “تم تطهير مساحة مدينة ماريوبول بالكامل من مسلحي تشكيلة “آزوف” النازية والمرتزقة الأجانب والقوات الأوكرانية، وما تبقى من المجموعة الأوكرانية هناك محاصرة […]

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