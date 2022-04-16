الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش الارهابي غربي الانبار

2022/04/16 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، السبت ، عن تدمير مضافة سرية لعناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الانبار .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” قوة امنية من الحشد الشعبي […]

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