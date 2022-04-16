الامن الغذائي.. ما له وما عليه - الجزء الثاني

2022/04/16 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

(ملاحظات حول اسم القانون)

في المقال السابق [https://non14.net/146455]،

تكلمنا حول الأساس الدستوري من تشريع

القوانين لحكومة هي بحكم المستقيلة بنص

الدستور وهي تصريف الاعمال ال

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