2022/04/16 | 21:53 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: د.
بلال الخليفة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بلال الخليفة
(قانونية تشريع قوانين في حكومة تصريف
الاعمال)
من اهم سمات الحكومة الحالة هي القفز
على صلاحياتها، سواء كانوا في الحكومة
او في البرلمان، وكان المسؤولين لم
يقرأوا النظام الد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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