الامن الغذائي.. ماله وما عليه - الجزء الاول

2022/04/16 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

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(قانونية تشريع قوانين في حكومة تصريف

الاعمال)

من اهم سمات الحكومة الحالة هي القفز

على صلاحياتها، سواء كانوا في الحكومة

او في البرلمان، وكان المسؤولين لم

يقرأوا النظام الد

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