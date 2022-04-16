موجة غبار جديدة تزور العراق بهذا الموعد

2022/04/16 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية اليوم السبت، موجات غبار تضرب البلاد بعد ظهر الثلاثاء المقبل.

وقال العطية في تدوينة له على صفحته "بالفيسبوك" وتابعتها (بغداد اليوم)، ان "منخفض خماسيني جاف يؤثر على البلاد بعد ظهر الثلاثاء".

وأضاف ان "هناك توقعات بموجات من الغبار في غرب ووسط البلاد والفرات الأوسط".

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