وزارة الثروات في كردستان تصدر توضيحا بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وأوروبا

2022/04/16 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم السبت، توضيحا بشأن تهريب الوقود إلى تركيا وأوروبا.

وذكرت إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات كاذبة ومضللة زعمت فيها استيلاء أربيل على حصة السليمانية من المحروقات المخصصة من قبل الحكومة الاتحادية وتهريبها إلى تركيا وأوروبا".

وتابعت ان "ما يؤسف ويُقلق أن وسائل اعلام كوردستانية بعضها تمثل رسمياً احزاب سياسية مشاركة في حكومة إقليم كردستان وفي هذا التوقيت الذي يمر به الإقليم بوضع حساس كان ينبغي لها أن تتصرف بمسؤولية، وتتجنب نشر الأخبار الكاذبة والمخربة خاصة ان تلك الأطراف لديها معلومات كاملة عن المحروقات".

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