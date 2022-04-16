ليفربول يفوز على مانشستر سيتي 3 – 2.. ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2022/04/16 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل ليفربول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، السبت، بفوزه على مانشستر سيتي 3-2 في ملعب ويمبلي المشمس.

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