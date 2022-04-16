2022/04/16 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، اعادة خط غرب بغداد للعمل.وذكر اعلام محافظة الانبار في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “‏عملت كوادر وزارة الكهرباء على إعادة خط غرب بغداد حامضية ( 400 kv ) الذي تعرض لحادث سقوط ٦ أبراج وقطع الأسلاك جراء سوء الأحوال الجوية بتاريخ 8/4/2022”.واضاف انه “تم إكمال […]

ظهرت المقالة بعد سقوط 6 ابراج..



الكهرباء تعيد خط غرب بغداد للعمل أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد سقوط 6 ابراج.. الكهرباء تعيد خط غرب بغداد للعمل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد سقوط 6 ابراج.. الكهرباء تعيد خط غرب بغداد للعمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).