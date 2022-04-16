"وصمة عار لبوتين".. التخلف الروسي عن سداد الديون يلوح في الأفق

2022/04/16 | 22:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه روسيا نحو التخلف عن سداد ديونها الخارجية، لأول مرة منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن، نتيجة العقوبات التي جمدت حوالي نصف احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 640 مليار دولار.

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