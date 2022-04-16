يوميات دنماركية 200+97 - حكمة اقبال

2022/04/16 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمة_اقبال 1- إسعاف للأطفال:يعمل قسم العناية الفائقة للأطفال في المستشفى الوطني على شراء سيارتيّ إسعاف مطوّرتين إضافيتين لنقل الأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج بشكل آمن الى المستشفى.



والهدف هو أن تكون السيارة الجديدة قادرة على إجراء العلاج بطريقة آمنة، حتى عندما تسير بسرعة كبيرة في حالات الطوارئ.



مورتن بيرندا رئيس الأطباء في القسم قال: سنكون قادرين على توفير وسيلة نقل أكثر أمانًا وعلاجاً ورعاية لهم، و ......





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