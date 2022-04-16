2022/04/16 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي أجرى أحد خبراء علم النفس الاجتماعي تجربةً في ستينات القرن الماضي يمكن الاستفادة منها ليس في مجال الجريمة التي اهتم بها بل في مجال السياسة أيضا...



ملخص فكرته انه ترك سيارتين بأبوابٍ مفتوحةٍ ولوحات أرقام مفقودة في منطقتين مختلفتين ..



بدأ المارة في الحيِّ الاول بتخريب السيارة وسرقة محتواها ثم تم تدميرها بالكامل وفي المنطقة الاخرى تطلّب الأمر وقتاً أطول للمارة للبدء بتدمير السيارة هنا تدخل الباحث بكسر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النافذة المكسورة وازمات الدولة العربية المعاصرة - فؤاد الصلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النافذة المكسورة وازمات الدولة العربية المعاصرة - فؤاد الصلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).