العمل: 400 ألف عامل أجنبي غير شرعي في العراق

2022/04/16 | 22:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 400 الف عامل اجنبي غير شرعي في العراق، فيما اكدت ان لديها 4000 احالة للمحاكم بشان العمالة الاجنبية.وقال رائد جبار باهض مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، "منحنا 100 الف تصريح عمل لعمال اجانب"، مؤكدا انه "لا يوجد حصر لاعداد العمالة الاجنبية غير الشرعية".وأضاف، أن "هناك 400 الف عامل اجنبي غير شرعي في العراق"، مبينا أن "هناك من يتاجر بالعمالة الاجنبية".وتابع باهض: "لن نسمح بتشغيل العمالة الاجنبية دون دراسة جدوى"، مبينا "لدينا 4000 احالة للمحاكم بشان العمالة الاجنبية".

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