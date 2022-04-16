2022/04/16 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الداخلية اليوم السبت، عن اعتقال 4000 شخص، منذ مطلع العام الجديد حتى الآن، وذلك ضمن حملتها لمواجهة تفشي المخدرات في العراق وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 4000 شخص خلال العام الجاري، ضمن حملتها لمواجهة تفشي المخدرات”، مشيراً إلى أن […]

ظهرت المقالة المخدرات..



الداخلية تفصح عن أعداد المعتقلين منذ مطلع العام الحالي أولاً على ايرث نيوز.

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