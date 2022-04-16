العثور على جثة منتسب توفى بظروف غامضة في البصرة

2022/04/16 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بالعثور على جثة منتسب في البصرة قضى في ظروف غامضة.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية عثرت اليوم على جثة منتسب في البصرة"، مبينا أن "الاجهزة الامنية تتحرى لمعرفة ملابسات الحادث".

وأضاف، أن "هناك معلومات شبه مؤكدة ان المنتسب اقدم على الانتحار".

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