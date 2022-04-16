التلفزيون الرسمي الروسي: أزمة أوكرانيا تتصاعد الى حرب عالمية ثالثة

2022/04/16 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قالت مذيعة قناة تلفزيونية رسمية روسية ،اليوم السبت ، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تستغرق وقتًا طويلاً لأن البلاد دخلت الحرب العالمية الثالثة ضد الناتو.

وبحسب تقرير صحيفة الاندبندنت البريطانية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ،جاءت تصريحات مقدمة البرنامج ،أولغا سكابييفا ،بعد غرق طراد الصواريخ الروسي موسكفا في هزيمة رمزية لموسكو. وبهذا الصدد ، أكد مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة أن "الناقلة تعرضت لقصف بصاروخين أوكرانيين"

وحثت المذيعة سكابييفا ، مشاهدي القتلة روسيا 1 على "الاعتراف" بأن "البلاد تقاتل الآن ضد البنية التحتية للناتو ، إن لم يكن الناتو نفسه".

واضاف ""يقول الكثيرون ألا يمكن القيام بذلك بسرعة أكبر؟ "الجميع يريد أن ذلك بسرعة أكبر.



الجميع يرغبون في نصر حاسم"

وتابعت: "يمكن للمرء أن يسمي ان مايحدث من تصاعد هو حرب عالمية ثالثة.



هذا مؤكد تماما ".

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