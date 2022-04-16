“نيسان” تصنع بصمة خاصة للسيارات الجديدة

2022/04/16 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توظّف شركة نيسان اليابانية فريقا من المحترفين وظيفتهم شم السيارات الجديدة بعناية، بما فيها ذات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام، وذلك للتأكد من أن كلا منها تتمتع بالرائحة الفريدة التي يُطلقها خليط البلاستيك والأقمشة المقاومة للبقع وربما بعض الجلد الفعلي أيضا.”هي جوقة شمّية معقدة من الروائح التي تثير استجابة عاطفية، يتفحصها فريق […]

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