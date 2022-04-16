"لن نستسلم.. نحن نقاتل حتى النهاية".. كريستيانو رونالد عن تسجيله هاتريك مانشستر يونايتد

2022/04/16 | 22:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هاتريك في مباراة السبت، ليهدي الفوز لفريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين لنادي نوريتش سيتي في منافسات الجولة رقم 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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