روسيا تنشر فيديو لناجين من حادثة غرق الطراد

2022/04/16 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويظهر في هذا الشريط الذي يمتدّ على حوالى ثلاثين ثانية رجال يرتدون زيّ البحرية مصطفين في وضعية الاستعداد قبالة قائد القوّات البحرية نيكولاي إييفمينوف.

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