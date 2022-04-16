رومانيا تفرض حظراً على السفن الروسية في موانئها

2022/04/16 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفاد التلفزيون الروماني، اليوم السبت، بأن رومانيا تحظر دخول السفن الروسية إلى موانئها في البحر الأسود ونهر الدانوب ابتداء من غدا الآحد.ونقل التلفزيون عن الإدارة البحرية الرومانية أنه وفقا للقيود المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا “يحظر دخول كل سفينة تبحر تحت العلم الروسي بما […]

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