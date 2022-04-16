الإعمار والإسكان: العراق يحتل مرتبة متأخرة في جودة الطرق عالمياً.. وهذا ما نحتاجه

2022/04/16 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزارة الإعمار والإسكان اليوم السبت، إن العراق بحاجة إلى نحو 150 ألف كم من الطرق داخل المحافظات وخارجها، فيما أوضحت أن البلاد تحتل مرتبة متأخرة عالمياً في جودة الطرق.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور، في الوزارة، حسين جاسم كاظم، في حديث متلفز تابعته ايرث نيوز، إن “الحاجة إلى الطرق داخل المحافظات […]

ظهرت المقالة الإعمار والإسكان: العراق يحتل مرتبة متأخرة في جودة الطرق عالمياً..



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