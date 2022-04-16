2022/04/16 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غدير_أحمد بدأتُ مشاهدة مسلسل فاتن أمل حربي بحماسٍ كغيري من المصريات.وكان حماسي مدفوعاً بأعمالٍ درامية ونسائية أخرى بطولة نيللي كريم في سنواتٍ سابقة.



أتذكّر منها خصوصاً: ذات، وسجن النسا.ازداد حماسي مع عرض الحلقة الأولى، التي كشفتْ عن الحبكة الدرامية: البطلة تقود معركة مع قانون الأحوال الشخصية بمجرد إتمام طلاقها.لكن منذ الحلقة الثانية وحتى العاشرة، قلّ حماسي للغاية.



وتحوّلتْ مشاعري تدريجياً من الامتنا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاتن أمل حربي .. مأزق استبدال الخطاب النسوي بالخطاب الديني - غدير أحمد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاتن أمل حربي .. مأزق استبدال الخطاب النسوي بالخطاب الديني - غدير أحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).