الحزب الشيوعي اللبناني: أوهام جديدة بخطاب قديم - الفضل شلق

2022/04/16 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق يرث الحزب الشيوعي اللبناني، كغيره من الأحزاب، تراثاً فكريا ثرياً.هو ليس كمنظمة العمل تحوّل الى الماركسية نتيجة حدث ما ثم تخلى عنها إلا كأحد مصادر فكره.



هو مدرسة فكرية ماركسية من الأول الى الآخر.



مع تعدد المذاهب الماركسية ومراكزها العالمية، كان شرط وجوده الأساسي الولاء لخط موسكو، سواء في مراحل مهادنة البورجوازية الوطنية أو العداء لها.



كان مطواعاً لموسكو وسياستها.



يشبهه في ذلك حزب الله في تبعيته ......





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