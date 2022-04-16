مصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير شرق بعقوبة

2022/04/16 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمصرع وإصابة 8 أشخاص بحادث سير شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حادث سير تسبب بمصرع 3 مدنيين وإصابة 5 اخرين بينهم امرأة".

وبين أن "الحادث وقع على طريق بعقوبة-كنعان 14 كم شرق بعقوبة".

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