كهرباء كركوك تعلن قطع التيار عن 24 منطقة

2022/04/16 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة كهرباء كركوك، اليوم السبت، أنه سيتم قطع الكهرباء عن (24) منطقة في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة، غسان الرضواني، في بيان إنه "سيتم اطفاء خطوط 1+2 جنوب كركوك (132كف)وكذلك خطوط 1+2 محطة الصناعية (132كف) وبالتالي اطفاء محطة الجامعة بالكامل من قبل صيانة الشبكات لاغراض الصيانة ليوم غد المصادف 17/4/2022 من الساعة الخامسة صباحا ولغاية الساعة 10 صباحاً".

وبين أن "المناطق المشمولة بالقطع هي الحي الصناعي والرشاد وداقوق والواسطي وحزيران وتسعين والخضراء وشارع القدس واذار وعدن والمعلمين وغرناطة و طريق بغداد ودوميز وشركة طارق والنداء والنصر والقادسية والشورجة والحرية والحجاج والاسرى وبنجة علي وروناكي".

وأوضح أن "القطع لغرض الصيانة، وسيستمر لمدة 5 ساعات".

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